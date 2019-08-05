07:21
5 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Навального. Залізна армія Лукашенка
      Вєсті Кремля
      19:17, 3 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Ляшко захищає Кличка. Політичне підлобузництво від Авакова
      Вєсті.UA
      18:23, 3 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН

      Що сприяє зміцненню гривні і падінню долара

      178 Читать новость на русском
      Чому гривня росте, а долар падає
      Чому гривня росте, а долар падає / НБУ

      Головна причина, чому долар падав останнім часом – мала кількість гривні у фінансовій системі і одночасно широка пропозиція долара в Україні. І причин для такої ситуації кілька.

      Про це у коментарі 24 каналу зазначив експерт з інвестицій та прогнозування Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.

      Читайте також: Курс долара у серпні: чи буде менше 25

      За його словами залишки на кореспондентських рахунках знизилися ще на 700 мільйолнів гривень – до 53,4 мільярда. Це зменшує можливості спекулятивного розгойдування ринку.

      Разом із тим, на 9,8% збільшились перекази українських заробітчан та відбулось зростання експорту товарів на 8%. Також додаткову підтримку національній валюті надають аукціони з розміщення ОВДП з довгостроковим терміном обігу, котрі користуються попитом серед іноземних учасників,
      – уточнив експерт.

      Також в країні відбувається фінансова стабілізація завдяки зростанню обсягів експорту та портфельних інвестицій, зазначив Бардась.

      Задекларований курс діючого президента та майбутнього парламенту на подальші антикорупційні заходи в країні знайшов широку підтримку серед міжнародних партнерів України. А це – майбутнє надання додаткових ресурсів ЄС та МВФ, що сигналізує для іноземних інвесторів, що ділове середовище покращується,
      – уточнив експерт з інвестицій.

      Також, додаткову підтримку національній валюті надає зниження інфляційних очікувань в Україні завдяки низькому рівню бюджетного дефіциту та уповільненню зростання вартості енергоресурсів, які є вагомою складовою витрат виробництва та доставки товарів, підсумував Бардась.

      Що відбувається з доларом?Курс долара відносно гривні з 28,33 у середині січня 2019-го опустився нижче позначки у 26 гривень на початку липняВ кінці липня долар став коштувати вже 25 гривеньАле на осінь за прогнозами експертів курс долара "повернеться" до 27-28 гривень.

      Читайте також: Що буде з курсом долара восени 2019-го: прогноз експерта

      blog_ava
      Француз перелетів Ла-Манш на саморобному флайборді: вражаюче відео
      сьогодні
      1806
      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Долар Гривня Фінанси Заробітчани
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 4 серпня: масові розстріли у США та негода в Україні
      4 серпня , 22:15 Головні новини 4 серпня: масові розстріли у США та негода в Україні
      1323
      Антирейтинг Путіна і бойовики проти сбушників: топ-5 блогів тижня
      4 серпня , 22:00 Антирейтинг Путіна і бойовики проти сбушників: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1541
      Найсмішніші меми тижня: батл між Богданом і Кличком та похмілля у Трускавці
      4 серпня , 20:20 Найсмішніші меми тижня: батл між Богданом і Кличком та похмілля у Трускавці
      5491
      Удар російських бойовиків по військових та загибель підлітка у Харкові – топ-5 відео тижня
      4 серпня , 19:30 Удар російських бойовиків по військових та загибель підлітка у Харкові – топ-5 відео тижня
      1117
      Українці самі в себе крадуть історію, або Чому чорні археологи дійсно важлива проблема
      4 серпня , 19:00 Українці самі в себе крадуть історію, або Чому чорні археологи дійсно важлива проблема
      Олекса Коба 898
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук