Що сприяє зміцненню гривні і падінню долара

Головна причина, чому долар падав останнім часом – мала кількість гривні у фінансовій системі і одночасно широка пропозиція долара в Україні. І причин для такої ситуації кілька.

Про це у коментарі 24 каналу зазначив експерт з інвестицій та прогнозування Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.

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За його словами залишки на кореспондентських рахунках знизилися ще на 700 мільйолнів гривень – до 53,4 мільярда. Це зменшує можливості спекулятивного розгойдування ринку.

Разом із тим, на 9,8% збільшились перекази українських заробітчан та відбулось зростання експорту товарів на 8%. Також додаткову підтримку національній валюті надають аукціони з розміщення ОВДП з довгостроковим терміном обігу, котрі користуються попитом серед іноземних учасників,

– уточнив експерт.

Також в країні відбувається фінансова стабілізація завдяки зростанню обсягів експорту та портфельних інвестицій, зазначив Бардась.

Задекларований курс діючого президента та майбутнього парламенту на подальші антикорупційні заходи в країні знайшов широку підтримку серед міжнародних партнерів України. А це – майбутнє надання додаткових ресурсів ЄС та МВФ, що сигналізує для іноземних інвесторів, що ділове середовище покращується,

– уточнив експерт з інвестицій.

Також, додаткову підтримку національній валюті надає зниження інфляційних очікувань в Україні завдяки низькому рівню бюджетного дефіциту та уповільненню зростання вартості енергоресурсів, які є вагомою складовою витрат виробництва та доставки товарів, підсумував Бардась.

Що відбувається з доларом?Курс долара відносно гривні з 28,33 у середині січня 2019-го опустився нижче позначки у 26 гривень на початку липня. В кінці липня долар став коштувати вже 25 гривень. Але на осінь за прогнозами експертів курс долара "повернеться" до 27-28 гривень.

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