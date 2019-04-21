12:24
21 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
      Блог Соцмережі

      Що таке Україна?

      182
      Україна – не просто держава!
      Україна – не просто держава!

      Україна це чорний дим від палаючих покришок і неочікуваний вітер у правильну сторону. Це невідома формула, що перетворює страх на азарт.

      Україна це впертий рух вперед – на зустріч горлам рушниць. Це жінка у норковій шубі, яка невтомно годинами коле бруківку. Україна це остання ниточка відчайдух, які мали б втекти, але не втекли. Це сила думки, що здатна вичавити негідника за кордон. Україна це вміння дати хабар навіть власній долі.

      Читайте також: Справи єднають: в Україні з'явилася онлайн-платформа для підприємців

      Україна малоймовірна, на межі статистичної похибки. Розчин вірогідності в один відсоток. Той, що, як виявляється, все ж таки не нуль. Це заплющені очі, молитва невідомо кому під брязкіт скла, що лопається, і на диво розплющені очі – миті потому. Україна це здатність заморочити голову навіть власній смерті.

      Що таке Україна? Це заздрість до ідеалу, який у реальному світі трапляється не частіше за кольори фільтрів в Instagram кумирів. Це вічна невдоволеність. Від врожаю до врожаю, колективний біполярний розлад, чутливий не те що до погоди, а навіть до її прогнозів.

      Україна – це здатність віри за будь-яких обставин. Коло, намальоване крейдою та іржавими ракетними дивізіонами.

      Україна – це звільнення міст у сандалях з одним автоматом на трьох. Це круглолиці "менти" з райвідділку на захисті рідної землі, із трьома з половиною тис. грн. на картці та чимось великим і не кількісним в серці. Це анархо-синдикалісти, націоналісти, ультранаціоналісти, ліберальні націоналісти, консервативні націоналісти, хасиди, баптисти, гомосексуали, гетеросексуали, російськомовні, україномовні, режисери, фотогорафи, актори, спецназівці, афганці, військові, миротворці, менеджери, чорнобильці, жінки, чоловіки, мусульмани, православні, євреї, сільські, міські – в одній траншеї.

      Україна це вміння у пеклі збудувати катапульту, хоча б для того, щоб насмішити чортів та виграти час. Або просто поржати з чортів.

      Що таке Україна? Це віра, що кріпне з наближенням до дна Маріанської впадини відчаю. Це безмежна свобода: idée fixe. Від цензури, страху, примусу, а буває – і від відповідальності.

      І знаєте, коли хтось говорить, що Україна це прізвище президента, цій людині хочеться просто сміятись в обличчя.

      Автор: Гоша Тихий

      Читайте також: Як раніше, вже не буде: Михайло Жванецький визначився, тому наступний крок за Україною

      blog_ava
      Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      сьогодні
      6811
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Публікації Хабар
      Джерело: Facebook
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Що таке Україна?
      сьогодні , 12:00 Що таке Україна?
      Блог Соцмережі 182
      "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      сьогодні , 10:48 "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      Світлана Попова 12452
      Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      сьогодні , 10:17 Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      3911
      Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      сьогодні , 08:42 Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      Злой Одессит 3369
      Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      сьогодні , 08:21 Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      6811
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук