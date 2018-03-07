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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що це було. Багатомільярдна оборудка із субсидіями на газ: кому це вигідно

Що це було? 23:42, 7 березня 2347 Читать новость на русском

Про те, як дехто дуже впливовий влаштував багатомільярдну оборудку з субсидіями на газ – в інтерв'ю розповів начальник департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз" України Олексій Хабатюк.

– "Газзбут", яких три чверті належать Дмитру Фірташу, (продає газ для населення ) і "Облгаз" (розподіляє і вимірює) – це одні і ті самі люди. В них всередині своя система розрахунків, своя бухгалтерія і вони можуть без проблем створити безліч споживачів, яким будуть надавати послуги за зниженою ціною.

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– Нафтогаз викупив Кропивницький "Газзбут" і перше з чого ми почали – це перевірка саме цих мертвих душ, бази даних. І ми одразу виявили кілька сотень таких споживачів, на яких непропорційно списувалось велика кількість газу, якщо на звичайного споживача списується 1500 тисячі кубометрів газу, то на них списувалось до 10 тисяч. Ми зібрали ці дані і подали документи до поліції.

– Оскільки немає контролю, то неможливо відслідкувати скільки споживачі використовують газу. Але з тих даних, які ми можемо отримати із відкритих джерел, ми бачимо, що субсидіанти споживають в 2 рази більше газу, ніж ті люди, які платять грошима. Так держава перевитрачає гроші. Інформацію, яку подають газзбути ніхто неможе перевірити, адже "Нафтогаз" контролює лише ті кошти, які надходять безпосередньо на рахунок компанії.

Щоб дізнатися більше – дивіться програму.

Теги: Новини України Нафтогаз Гроші Що це було? комунальні послуги Субсидії
Джерело: 24 Канал
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