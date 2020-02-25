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      Що впливає на розмір субсидії: пояснення Мінсоцполітики

      - Читать новость на русском
      Що впливає на розмір субсидії / ubr.ua

      Механізм субсидій передбачає компенсацію витрат людини на оплату комунальних послуг. Розмір такого відшкодування залежить від тарифу, умов проживання та доходів сім’ї.

      При оформленні допомоги використовують гнучкий індивідуальний підхід, заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, повідомляє пресслужба міністерства.

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      За словами заступника міністра, рахунок за житлово-комунальні послуги – річ індивідуальна.

      Ми можемо говорити про середні показники, але не треба забувати про те, що рахунок складається з двох величин, а саме з тарифу за послугу та кількість спожитої послуги,
      – зазначив Музиченко.

      Крім того, на розмір субсидії впливають такі фактори:

      • умови проживання людини (параметри тих послуг, які людина використовує);
      • ціна та тариф, які встановлює відповідний орган для конкретного виду послуги;
      • доходи членів домогосподарства.

      За словами Музиченка, індивідуальний підхід полягає в тому, що кожна сім’я має визначений індивідуальний відсоток платежу, який сплачується відповідно до доходів. 

      Також людина у будь-який час може вибрати форму отримання виплат – готівкову чи безготівкову. "Наразі 95% отримувачів субсидій отримують їх в готівковій формі", – зазначив заступник міністра.

      Зверніть увагу! У держбюджеті 2020 року передбачено 47,6 мільярда гривень на виплату пільг та субсидій щодо житлово-комунальних послуг. Для порівняння у 2019 році на такі цілі виділили 46,4 мільярда гривень. Cередній розмір субсидії становить приблизно 1200 гривень, пільги – 750 гривень.

      пеня
      Формула нарахування пені за невчасну сплату компослуг / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Комунальні послуги Тарифи Гроші Субсидії Міністерство соціальної політики
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