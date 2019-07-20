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      Що загрожує випускникам військових навчальних закладів, які відмовляються від служби в ЗСУ

      3971 Читать новость на русском
      Збройні Сили України
      Збройні Сили України / Specnazspn.livejournal.com/2994842.html

      Випускники військових навчальних закладів, у яких "зникло" бажання продовжувати офіцерську службу, змушені будуть компенсувати державі витрати на своє навчання. Рішення про компенсацію ухвалюватиме суд.

      "Сума сплати залежить від спеціальності, яку здобула людина. Зрозуміло, що найвищою вона буде для випускників без погонів бойових спеціальностей, а особливо – пов’язаних з авіацією", – розповів начальник відділу узагальнення судової практики - заступник начальника Північного територіального юридичного управління полковник юстиції Володимир Цицюра, повідомляє "АрміяInform".

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      Він також повідомив, що група офіцерів Військового інституту КНУ імені Шевченка запропонувала створити спеціальну програму для всіх навчальних закладів Міноборони. В цю програму хочуть закласти базу випускників закладів вищої освіти з подальшим контролем їхнього проходження військової служби.

      Наприклад, якщо молодого офіцера буде звільнено за службовою невідповідністю під час першого контракту, він повинен буде відшкодувати витрати на своє навчання.

      Цю ініціативу офіцерів-науковців підтримали, тож зараз триває робота над цією програмою.

      На сьогодні немає черги з охочих служити в ЗСУ, повідомив раніше начальник Генштабу Руслан Хомчак. Це не через рівень зарплат, а багатьох від служби відштовхують стосунки у військових колективах і неповне забезпечення соціальних прав.

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Збройні сили України Міністерство оборони України Освіта
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