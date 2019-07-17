Як тепер українці проходитимуть службу в армії: Зеленський вніс деякі зміни

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах.

Відповідно до указу №524, в абзаці 24 пункту 46 слова "З введенням воєнного стану для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, встановлюються такі строки вислуги" буде змінено на "З оголошенням стану війни для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, до до та часу припинення стану війни встановлюються такі строки вислуги".

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Яку вислугу матимуть представники офіцерського складу:

– молодший лейтенант, лейтенант – 1 рік;

– старший лейтенант, капітан (капітан-лейтенант) – 2 роки;

– майор (капітан 3 рангу) – 3 роки;

– підполковник (капітан 2 рангу) – 4 роки;

– полковник (капітан 1 рангу) – 1 рік.

Крім того, згідно з документом, пункт 83 отримає такий вигляд:

"Військовослужбовці призначаються на посади та переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби або рівня їхньої професійної компетентності, особистих якостей і досягнень та відповідності характеристикам посад, визначених Міністерством оборони. У разі коли є потреба призначення військовослужбовців на посади за новою спеціальністю, їхньому призначенню на ці посади має передувати відповідна підготовка (перепідготовка). Для доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду військовослужбовці можуть призначатися на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду".

Натомість пункт 159 тепер буде таким:

"Курсанти навчальних частин (центрів) із числа громадян, прийнятих на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, після закінчення курсу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) призначаються на посади згідно з отриманою військово-обліковою спеціальністю, крім військовослужбовців, які зараховуються в розпорядження командира військової частини А0515.

Військовослужбовці, які направлялися для підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) без виключення зі списків особового складу військових частин, після закінчення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) повертаються до військових частин, з яких вони направлялися на таку підготовку";

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Водночас документ тепер буде доповнено ще одним пунктом – номер 263. У ньому, зокрема, мовиться, що у разі введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій до них відряджають військовослужбовців в інтересах оборони держави. Однак ті й надалі залишаються на своїй попередній військовій службі. Відправляє військовослужбовців у такі відрядження своїм наказом начальник Генштабу та водночас головнокомандувач Збройних сил.

Також військовослужбовців може бути заміщено на посадах, згідно з переліком посад у військових адміністраціях, які підлягають заміщенню. Цей перелік затверджує президентом України за поданням начальника Генерального штабу та водночас головнокомандувача ЗСУ. Згодом військові адміністрації мають письмово повідомити Генштаб про вищезазначені призначення військових.

За погодженням з Генеральним штабом відряджених військовослужбовців звільняють з посад у військових адміністраціях та направляють у розпорядження Генштабу у разі:

– припинення або скасування воєнного стану;

– завершення виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки;

– невиконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою.

Крім того, у разі потреби начальник Генштабу може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців. Але про це він має повідомити начальника військової адміністрації та надати відповідну заміну.

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Після повернення в розпорядження Генштабу військовослужбовці продовжують проходити військову службу або звільняються в установленому порядку.

Зауважимо, що ці зміни набирають чинності з дня опублікування указу.

Повністю з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах Ви можете ознайомитися за цим посиланням.