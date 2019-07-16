Зарплата начальника Генштабу ЗСУ Хомчака: стала відома сума

Зарплата начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака становить 64 тисячі 830 гривень. Саме таку суму разом з надбавками і преміями Хомчак отримав за роботу у червні.

Про це 24 каналу повідомили у Генштабі ЗСУ у відповідь на журналістський запит.

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Так, місячна зарплата Хомчака перевищує 15 мінімальних зарплат. На сьогодні розмір мінімалки в Україні – 4 тисячі 173 гривні.

При цьому перший заступник начальника Генштабу заробив за червень 60 тисяч 263 гривні; ще один заступник – 55 тисяч 481 гривню.



Відповідь на журналістський запит 24 каналу про розмір зарплати начальника Генштабу

Що відомо про Руслана Хомчака? Хомчака на посаду голови Генштабу ЗСУ 21 травня призначив президент Володимир Зеленський, звільнивши Віктора Муженка. До цього Хомчак працював у Генштабі під керівництвом Муженка. Він обіймав також посади першого заступника командувача Сухопутних військ з 2016 року, генерал-лейтенантом, командиром оперативного командування "Південь". Хомчак – учасник бойових дій на Донбасі, зокрема – подій під Іловайськом.