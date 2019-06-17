Голова Генштабу Хомчак назвав одну з проблем Збройних сил

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак вважає, що однією з проблем у ЗС – є стосунки у військових колективах.

Руслан Хомчак в інтерв'ю "Донбас.Реалії" розповів про масові звільнення військових з лав ЗСУ. Він зазначив, що "від добра не йдуть, значить є проблема".

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Головнокомандувач ЗСУ сказав, що уже навіть збирали заступників командирів з морально-психологічного забезпечення, тих, які мають знати усі проблеми, якими живуть їхні підлеглі. Однак якісь недопрацювання таки існують.

Коли солдат має проблему чи бачить її, чи порушення і йде не до свого командира, щоб повідомити про це, а телефонує волонтерам чи ще комусь, і щоб її вирішити, треба "зайти наверх", щоб "зверху" вирішити її... Я так розумію, що в колективі при цьому – нездорові стосунки,

– пояснив Руслан Хомчак.

За його словами, все це свідчить про байдуже ставлення начальників до підлеглих. Голова Генштабу вважає, що "це потрібно змінити". Він заявив, що головне завдання – "не всіх познімати (з посад – ред. 24 канал), а не втратити управління".

Міністр оборони України Степан Полторак 23 травня передав завдання Руслану Хомчаку на офіційному представленні нового глави Генштабу ЗСУ. Про найважливіші доручення – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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