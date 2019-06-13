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      Новопризначений голова Генштабу Хомчак розповів про стосунки з Полтораком

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      Новопризначений голова Генштабу Хомчак розповів про стосунки з Полтораком
      Новопризначений голова Генштабу Хомчак розповів про стосунки з Полтораком / znaj.ua

      Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що має нормальні службові стосунки з міністром оборони Степаном Полтораком. За словами Хомчака, на новій посаді у нього немає жодних проблем, а навпаки – тільки підтримка.

      Володимир Зеленський указом від 21 травня призначив Руслана Хомчака начальником Генштабу – головнокомандувачем ЗСУ замість Віктора Муженка, який обіймав цю посаду з липня 2014 року.

      Все, що відомо: Хто такий Руслан Хомчак: біографія нового начальника Генштабу

      Хомчак в інтерв'ю BBC, відповідаючи на питання, як йому працюється зі Степаном Полтораком, оскільки він є людиною попереднього президента Петра Порошенка сказав, що поважає цього керівника.

      Руслан Хомчак додав, що "у нас молода держава, але за тих неповних 28 років нашої самостійності у нас чомусь попередня влада – завжди злочинна і погана". Він наголосив, що кожна влада дає свій внесок у розвиток країни – кращий або гірший.

      Я поважаю цього керівника (Степана Полторака – ред. 24 канал), я працював під його керівництвом останні два роки. Це людина, яка чує, яка розуміє, яка знає, що вона робить,
      – зазначив Хомчак.

      Міністр оборони України Степан Полторак 23 травня передав завдання Руслану Хомчаку на офіційному представленні нового глави Генштабу ЗСУ. Про найважливіші доручення – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

      Це цікаво: Голова Генштабу Хомчак розповів, як виходив з Іловайського котла

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Збройні сили України Руслан Хомчак Степан Полторак Петро Порошенко
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