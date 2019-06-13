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      Обстріл бойовиків під Новолуганським: Хомчак розповів, чи була команда "не стріляти у відповідь"

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      Обстріл бойовиків під Новолуганським: Хомчак розповів, чи була команда "не стріляти у відповідь"
      Обстріл бойовиків під Новолуганським: Хомчак розповів, чи була команда "не стріляти у відповідь" / ik.arhano.ru

      У ніч на 7 червня проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь по українських позиціях, унаслідок чого загинули 2 українських бійців. Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що ніхто не давав команди військовослужбовцям не відповідати на провокації проросійських бойовиків.

      Руслан Хомчак в інтерв'ю BBC сказав, що на війні неможливо сказати: "тебе б'ють, а ти не відповідай". За його словами, на війні такого не буває і жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть.

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      Хомчак запевнив, що це один із елементів інформаційно-психологічної війни, який запускають в ефір, що нібито хтось прийшов і дав команду не відповідати на обстріли.

      Ніякі команди не дані. Там іде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу – взводом, командир роти – ротою. В них жодних команд не відповідати немає,
      – наголосив Хомчак.

      Руслан Хомчак заявив, що він не отримував таких команд від військово-політичного керівництва, і таких команд сам не давав.

      І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть,
      – підкреслив керівник Генштабу.

      Окрім того, Хомчак розповів про загальну ситуацію на Донбасі. Він сказав, що там постійно відбуваються вогневі зіткнення, але загострення, яке може ввести в паніку українців, немає.

      При цьому керівник Генштабу підкреслив, що попри домовленості розведення сил у Станиці-Луганській так і не відбулося, хоча президент дав таку команду і військові до цього готові.

      Що відомо про артобстріл бойовиків під Новолуганським?У ніч на 7 червня проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь по українських позиціях. Атака була здійснена із заборонених мінськими угодами 122-міліметрової артилерії. Сталося це поблизу населеного пункту Новолуганське. За словами волонтера Романа Доніка, українські військові помітили артилерію проросійських бойовиків ще до того, як окупанти влаштували з неї обстріл. Проте українським бійцям начебто заборонили відкривати вогоньПрезидент Володимир Зеленський наголосив, що цей обстріл свідчить про те, що Росія втратила контроль над бойовиками.

      Так, внаслідок обстрілу ворога 2 український військових загинули, ще 11 – поранені.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Жертви Руслан Хомчак
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