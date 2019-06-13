Обстріл бойовиків під Новолуганським: Хомчак розповів, чи була команда "не стріляти у відповідь"

У ніч на 7 червня проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь по українських позиціях, унаслідок чого загинули 2 українських бійців. Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що ніхто не давав команди військовослужбовцям не відповідати на провокації проросійських бойовиків.

Руслан Хомчак в інтерв'ю BBC сказав, що на війні неможливо сказати: "тебе б'ють, а ти не відповідай". За його словами, на війні такого не буває і жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть.

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Хомчак запевнив, що це один із елементів інформаційно-психологічної війни, який запускають в ефір, що нібито хтось прийшов і дав команду не відповідати на обстріли.

Ніякі команди не дані. Там іде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу – взводом, командир роти – ротою. В них жодних команд не відповідати немає,

– наголосив Хомчак.

Руслан Хомчак заявив, що він не отримував таких команд від військово-політичного керівництва, і таких команд сам не давав.

І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть,

– підкреслив керівник Генштабу.

Окрім того, Хомчак розповів про загальну ситуацію на Донбасі. Він сказав, що там постійно відбуваються вогневі зіткнення, але загострення, яке може ввести в паніку українців, немає.

При цьому керівник Генштабу підкреслив, що попри домовленості розведення сил у Станиці-Луганській так і не відбулося, хоча президент дав таку команду і військові до цього готові.

Що відомо про артобстріл бойовиків під Новолуганським?У ніч на 7 червня проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь по українських позиціях. Атака була здійснена із заборонених мінськими угодами 122-міліметрової артилерії. Сталося це поблизу населеного пункту Новолуганське. За словами волонтера Романа Доніка, українські військові помітили артилерію проросійських бойовиків ще до того, як окупанти влаштували з неї обстріл. Проте українським бійцям начебто заборонили відкривати вогонь. Президент Володимир Зеленський наголосив, що цей обстріл свідчить про те, що Росія втратила контроль над бойовиками.



Так, внаслідок обстрілу ворога 2 український військових загинули, ще 11 – поранені.