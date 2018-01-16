Що зміниться у 2018 – Порошенко назвав пріоритетні реформи

Президент України Петро Порошенко на прийомі дипломатичних представництв в Києві назвав головні сфери, яких торкнуться реформи у 2018 році.

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"У 2018-му наші пріоритети в реформах - приватизація, дерегуляція, поліпшення інвестиційного клімату, Нацбюро фінансової безпеки, ліберальне валютне законодавство, національну безпеку та інші сфери", – сказав президент.

У 2018-му наші пріоритети в реформах – приватизація, дерегуляція, покращення інвестиційного клімату, нацбюро фінансової безпеки, ліберальне валютне законодавство, про національну безпеку та інші сфери pic.twitter.com/kqj2ITMPOH — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 січня 2018 р.

Також Порошенко розповів, що стратегічною метою для України є членство в Євросоюзі і вступ в НАТО.

"Членство в ЄС, як і вступ в НАТО, безумовно, залишається нашою стратегічною метою. Оскільки це перспектива явно не 2018 року і не наша справа, як сказано в Писанні, знати час і терміни, зазначу лише, що переконаний в її реалістичності", – відзначав Порошенко.