Щоб зберегти від тиску, – Ситник пояснив звільнення детективів після скандалу в оборонці

Національне антикорупційне бюро України звільнило від роботи двох працівників – Олега Борисенка і Дмитра Литвиненка, аби на них не тиснули після розслідування в "Укроборонпромі".

Голова НАБУ Артем Ситник в ефірі 24 каналу розповів, що нині після розслідування програми "Наші гроші" про "Укроборонпром" деякі керівники правоохоронних органів намагаються зробити ажіотаж.

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Я прийняв це рішення (звільнити детективів, – 24 канал) після консультації з Радою громадського контролю при НАБУ, керівником внутрішнього контролю, який зараз проводить досудове розслідування. Це було зроблено виключно через те, що на цих осіб здійснюється певний тиск,

– пояснив Ситник.

Він зазначив, що НАБУ прийняло таке рішення, аби детективів зберегти від тиску, аби це розслідування було якомога швидше завершене, а антикорупційний орган дав відповіді на всі запитання.

"Події, які описують, це події дворічної давності ми про них знали й всю інформацію перевіряли. Тому були переконані, що ніяких порушень наших співробітників у діях закону немає. Наразі триває службове розслідування, опісля ми ці матеріали передамо у Державне бюро розслідування", – додав голова НАБУ.

Про причетність НАБУ до корупційних схем в "Укроборонпромі" – дивіться у розслідуванні "Наші гроші"

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з'ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



11 березня з'явилась нова частина розслідування, де виявилось, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі", а також причетність НАБУ.