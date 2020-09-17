Країни-члени ОБСЄ вирішили запустити "Московський механізм" щодо Білорусі. Загалом до цієї ініціативи долучилися 17 держав, серед яких сусіди Білорусі – Литва, Латвія і Польща. Україна до ініціативи не увійшла.

Про запуск "Московського механізму" повідомляє місія Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ. До слова Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі – там вже відреагували Що таке "Московський механізм" Він передбачає створення незалежної місії, яка дослідить інформацію про серйозні порушення прав людини, свободи слова, фальсифікації виборів і права на мирні зібрання.

США висловили своє занепокоєння щодо дотримання прав людини та основних свобод у Білорусі. Тож ініціатори "Московського механізму" закликають тоталітарну владу до співпраці.

"Московський механізм" дозволяє групі з десяти або більше держав-учасниць створити місію незалежних експертів для вивчення особливо серйозної загрози виконанню зобов'язань з прав людини в державі-учасниці.

Експертна місія опублікує звіт з рекомендаціями й порадами для Республіки Білорусь, ОБСЄ і міжнародного співтовариства щодо можливих вирішень піднятих проблем. Причини запуску механізму: фальсифікація виборів,

необґрунтовані затримання й насильство щодо протестувальників,

перешкоджання роботі журналістів,

обмеження доступу до Інтернету,

арешти лідерів опозиції і примус до виїзду з країни. Хто доєднався до механізму: Латвія,

Литва,

Польща,

Естонія,

США,

Канада,

Велика Британія,

Франція,

Бельгія,

Нідерланди,

Данія,

Норвегія,

Фінляндія,

Ісландія,

Чехія,

Румунія,

Словаччина.