Щодо Білорусі запускають "Московський механізм": що це таке
Країни-члени ОБСЄ вирішили запустити "Московський механізм" щодо Білорусі. Загалом до цієї ініціативи долучилися 17 держав, серед яких сусіди Білорусі – Литва, Латвія і Польща. Україна до ініціативи не увійшла.
Про запуск "Московського механізму" повідомляє місія Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ.
До слова Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі – там вже відреагували
Що таке "Московський механізм"
- Він передбачає створення незалежної місії, яка дослідить інформацію про серйозні порушення прав людини, свободи слова, фальсифікації виборів і права на мирні зібрання.
- США висловили своє занепокоєння щодо дотримання прав людини та основних свобод у Білорусі. Тож ініціатори "Московського механізму" закликають тоталітарну владу до співпраці.
- "Московський механізм" дозволяє групі з десяти або більше держав-учасниць створити місію незалежних експертів для вивчення особливо серйозної загрози виконанню зобов'язань з прав людини в державі-учасниці.
- Експертна місія опублікує звіт з рекомендаціями й порадами для Республіки Білорусь, ОБСЄ і міжнародного співтовариства щодо можливих вирішень піднятих проблем.
Причини запуску механізму:
- фальсифікація виборів,
- необґрунтовані затримання й насильство щодо протестувальників,
- перешкоджання роботі журналістів,
- обмеження доступу до Інтернету,
- арешти лідерів опозиції і примус до виїзду з країни.
Хто доєднався до механізму:
- Латвія,
- Литва,
- Польща,
- Естонія,
- США,
- Канада,
- Велика Британія,
- Франція,
- Бельгія,
- Нідерланди,
- Данія,
- Норвегія,
- Фінляндія,
- Ісландія,
- Чехія,
- Румунія,
- Словаччина.