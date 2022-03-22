Проте однозначно глава держави спілкуватиметься зі світовими лідерами в онлайн-режимі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на прессекретаря президента Сергія Никифорова.
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Що саме говоритиме президент
Виступ Володимира Зеленського очікуваний на цій зустрічі. Адже зараз вторгнення Росії в Україну є одним із ключових питань у всій міжнародній політиці.
Україна там буде брати активну участь. В якому саме форматі – стане відомо вже найближчими днями,
– пояснив прессекретар.
Він розповів і про те, що саме буде говорити президент. Передусім акцентуватиме глава держави на необхідності припинити воєнні злочини проти мирного населення. Никифоров зауважив, що це можна зробити за допомогою різних кроків:
- Закриттям неба – запровадження безпольотної зони над Україною.
- Зброєю – наданням Україні потужних засобів протиповітряної оборони та авіації.
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