Зміна концепції

У перші тижні, навіть місяці писали дуже точково. Умовні ЗМІ Костроми дуже коротенько писали про свої нефігові втрати в 331-му полку ВДВ, хоча там втратили навіть комполка. А потім була тиша.

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Аж ось вже десь тиждень-два, як поступово починають масово ховати. Вже і Путін ходить по шпиталях роздавати ордени-подяки.

Пішла хвиля відкриття меморіальних дошок. По них взагалі відкривається купа нових російських трупів, причому вищих офіцерів.

Майорське прокляття

От в Панковці, Пестречинський район Татарстану, відкрили дошку пошани майору Казакову – він був знищений в Україні ще 14 березня. Майор чого?

В Ульяновськє ховають майора Шишкова – елітна 31-й ДШБ. От буквально 22-го травня прибрали. А війну почав капітаном, командиром роти, в березні одразу став майором, 3-го травня дали Орден Мужества, а вже за три тижні здох. Так і не очолив батальйон.

Або ось майор Будкін: "начальник штаба 2 батальйона 234-го гвардейского парашютно-десантного полка". Це ті, що були під Києвом.

Але Будкін, виявляється, вже був в Україні в 2014-му році:

В 2014 году Иван вместе со своим младшим братом Антоном (тоже нашим воспитанником, десантником) принимал участие в боевых действиях на Донбассе. В одной из операций он со своими подчинёнными принудил сдаться в плен более 150 националистов из батальона "Донбасс".

25-го травня таки здохло.

Або ось "Московський Комсомолець" пише про звитягу капітана-танкіста Ухачьова. Так гарно починається розповідь про побут танкіста, про втрати, про "Стугни", про погані акумулятори "Джавелінів" і так далі. Потім поранення в Кам'янці, Харківської області.

Мабуть, поки дописали статтю, то вже прийшла новина, що він повернувся на фронт, але його дістала "Точка-У" під Балаклеєю. Майором так і не став, бо не треба було критикувати "Джавеліни".