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Щупальці Кремля: Експерт назвав ще одного небезпечного сусіда України

12:31, сьогодні 3750
Російська пропаганда уже давно укорінилась у Молдові
Російська пропаганда уже давно укорінилась у Молдові / Соцмережі

Питання Молдови є дуже важливим для офіційного Києва, зокрема і щодо його взаємин з Росією, оскільки Кремль тут може створити ще один фронт агресії. Крім того, російська пропаганда уже давно вкорінилася серед жителів південно-західної сусідки України.

Про це пише експерт Сергій Жук у своєму матеріалі для видання "Дзеркало тижня".

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Як підкреслює автор, російська пропаганда в Молдові є досить агресивною, результативною, та спрямованою на подальше розширення електорального поля, яке б підтримувало вигідних для Росії політиків чи партій при владі.

"Росії така політика є вигідною, щоб повністю змінити курс країни з європейського на євразійський або, у разі неуспіху, підтримати розкол і хаотизацію молдовського суспільства. Мета – недопущення повноцінної інтеграції країни в європейські економічні, політичні та безпекові структури", – зауважив він.

Водночас Сергій Жук додає, що Росія так чи інакше контролює майже дві третини телевізійних каналів країни. Так, за словами, старшого економіста молдовського Інституту Viitorul В'ячеслава Іоніта, близько 70% громадян Молдови, фактично, живуть в російському інформаційному просторі.

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"Молдова все ж розуміє деструктивний вплив РФ на країну та намагається обмежити російські можливості в її медіа-просторі. Уже зараз країна стала однією з тих, які на законодавчому рівні реалізують заходи щодо протистояння російській пропаганді. Така боротьба з РФ хоч і наштовхується на опір з боку владних і проросійськи налаштованих структур, проте її необхідність є все більш актуальною, особливо на фоні все активніших спроб Росії втручатися у внутрішні процеси багатьох країн", – резюмує фахівець.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Молдова
Джерело: 24 Канал
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