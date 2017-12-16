Щупальці Кремля: Експерт назвав ще одного небезпечного сусіда України

Питання Молдови є дуже важливим для офіційного Києва, зокрема і щодо його взаємин з Росією, оскільки Кремль тут може створити ще один фронт агресії. Крім того, російська пропаганда уже давно вкорінилася серед жителів південно-західної сусідки України.

Про це пише експерт Сергій Жук у своєму матеріалі для видання "Дзеркало тижня".

Читайте також: В Молдові пройшов провокаційний марш

Як підкреслює автор, російська пропаганда в Молдові є досить агресивною, результативною, та спрямованою на подальше розширення електорального поля, яке б підтримувало вигідних для Росії політиків чи партій при владі.

"Росії така політика є вигідною, щоб повністю змінити курс країни з європейського на євразійський або, у разі неуспіху, підтримати розкол і хаотизацію молдовського суспільства. Мета – недопущення повноцінної інтеграції країни в європейські економічні, політичні та безпекові структури", – зауважив він.

Водночас Сергій Жук додає, що Росія так чи інакше контролює майже дві третини телевізійних каналів країни. Так, за словами, старшого економіста молдовського Інституту Viitorul В'ячеслава Іоніта, близько 70% громадян Молдови, фактично, живуть в російському інформаційному просторі.

Читайте також: Делегацію чиновників із Росії не впустили до Молдови

"Молдова все ж розуміє деструктивний вплив РФ на країну та намагається обмежити російські можливості в її медіа-просторі. Уже зараз країна стала однією з тих, які на законодавчому рівні реалізують заходи щодо протистояння російській пропаганді. Така боротьба з РФ хоч і наштовхується на опір з боку владних і проросійськи налаштованих структур, проте її необхідність є все більш актуальною, особливо на фоні все активніших спроб Росії втручатися у внутрішні процеси багатьох країн", – резюмує фахівець.