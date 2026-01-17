Дітей вчать російських пісень і літератури: школа "русского міра" в Сумах потрапила у скандал

Приватна школа "Асгард" у Сумах, де діти відвідують уроки російської мови і літератури, потрапила у черговий скандал. У мережі зʼявилося відео з новорічного свята, де діти співали російську пісню "Зима в избушке" під пʼятикутною зіркою.

Увагу до закладу освіти привернув харківський активіст Вадим Поздняков, передає 24 Канал.

Що відомо про діяльність школи?

У своєму дописі Поздняков обурився, що після скандалів у листопаді 2025 року школа й досі продовжує своє існування. Окрім цього, простір не має офіційної ліцензії для ведення освітньої діяльності.

За словами активіста, у так званому сімейному освітньому просторі "Асгард" проводять уроки російської мови та літератури за радянськими підручниками. Деяких інших предметів також навчають російською, а сам простір не має офіційної ліцензії для освітньої діяльності.

Водночас, журналісти "ТСН" провели розслідування й поспілкувалися з представницею школи телефоном. За словами місцевих мешканців, "Асгард" переїхав з приміщення, де раніше проводилися уроки, і куди – невідомо.

За номером, який вказаний на запрошенні до школи, відповіла жінка, яка назвала себе Мівіною. Вона розповіла, що у закладі діти розвиваються згідно зі "свого коріння, культури та своїх народів". Також у просторі вивчають мову своїх предків, а Росія – це не держава-агресор, а нібито така ж сама держава як і Україна.

Розвиваємося згідно зі своїм корінням, згідно зі своєю культурою, своїми родами та вивчаємо мову своїх предків. Росія – це не держава-агресор. Держава така ж сама, як є Україна держава. Я нічого не маю спільного із Росією. Я є, хто я є. Зараз я знаходжусь як вільний дух в тілі жінки,

– сказала вона телефоном.

Зауважимо, що вартість навчання у школі становить 10 тисяч гривень на місяць, а батькам обіцяють документи державного зразка. Водночас, в управлінні Державної служби якості освіти Сумської області повідомили, що закладу немає в жодних реєстрах, тож по суті його не існує.

Припускають, що діти закріплені за школами в інших областях і паралельно відвідують цей заклад, або ж навчаються на екстернатній формі. Одна із місцевих мешканок пані Світлана розповіла, що Мівіна – це скоріш за все і є очільниця закладу.

Щодо неї жінка зверталася до правоохоронних органів і їй сказали, що нею вже займалися. Зі слів пані Світлани, власниця школи є переселенкою й активізувала свою діяльність на тлі інформації на те, що у прифронтових регіонах можливий наступ з боку Росії.

