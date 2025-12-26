"Молилися за Зеленського та ЗСУ": у Санкт-Петербурзі затримали 70 учасників "радикальної секти"

У Санкт-Петербурзі російські силовики розігнали несанкціоноване релігійне зібрання, в якому брали участь понад 70 людей із різних регіонів Росії. За версією правоохоронців, під час зустрічі учасники, зокрема, "молилися за здоров'я президента України Володимира Зеленського".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Baza та інші російські ЗМІ.

Що відомо про "релігійну секту", яка "молилася за Зеленського" у Петербурзі?

Російські силові структури розповідали прокремлівським ЗМІ, що йдеться про організацію під назвою "Школа єдиного принципу", яка нібито була створена в Україні під виглядом духовного розвитку та "пробудження свідомості". Формально там проводили лекції й семінари з цілительства, однак у Росії заявили, що розцінюють діяльність цієї групи як "психоментальну війну" проти населення країни.

За словами співрозмовника російських медіа, на зібраннях обговорювали війну проти України, молилися за Зеленського, критикували російських військових і позитивно висловлювалися про українських захисників. Також учасникам нібито забороняли розповідати про свою діяльність православним священникам, але водночас радили поширювати свої погляди серед родичів і знайомих.

У Росії викрили "проукраїнську релігійну секту", що "молилася за Зеленського": дивіться відео

Крім того, силовики заявили, що в організації існував графік цілодобових молитов "за захист росіян від мобілізації". За їхньою версією, до керівництва групи входили викладачі деяких російських вишів і шкіл, які нібито усвідомлювали незаконність діяльності й намагалися не афішувати свою причетність.

За даними російських ЗМІ, наразі всіх учасників зібрання перевіряють, а також розглядають можливість відкриття кримінальної справи за статтею про "поширення фейків" щодо Збройних сил Росії. Максимальне покарання за нею – до 10 років ув'язнення.

Згодом у мережі також поширили відео з однією з "молитов", яку нібито виголошували на зібраннях "секти".

Архангел Михаїл, Апостоли Христові та всі святі, захистіть Володимира Зеленського, його команду та всіх захисників України. Охороняю ваш дім: Харків і область, Покровськ і район, Суми і область, Київ і область, Дніпро і область, Запоріжжя і область, Херсон і область, Одеса і область, Курський напрямок. Країну вашу, Україну, в колі моїх молитов схороняючи її від вогняного опіку, злодійського нападу і всякого зла і страхування. Амінь,

– йшлося у промові.

Ймовірна "молитва", яку виголошували на зібранні "Школи єдиного принципу": дивіться відео

Про саму "Школу єдиного принципу" у мережі інформації є не так багато. Зазначається лише, що секта існує вже 21 рік і має тисячі адептів у кількох країнах світу, зокрема й в Україні.

