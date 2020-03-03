Школярі здавали неіснуючі квартири в Києві: як працювала схема

У Києві правоохоронці затримали трьох хлопців, які виманювали гроші в людей за буцімто оренду квартир.

Протягом 2018-2019 років хлопці шукали своїх жертв через оголошення в інтернеті, повідомляє прокуратура Києва.

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За даними правоохоронців, двоє зловмисників є неповнолітніми. Вони розміщували оголошення про здачу в оренду квартир у Києві. Надалі зловмисники отримували від клієнтів плату за перший і останній місяць оренди.

Але орендарі, які приїжджали в винайняті квартири, вже не могли потрапити в житло.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство". Наразі триває досудове розслідування.