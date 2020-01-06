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      Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту

      Право на правду 516 Читать новость на русском

      Київський мер Віталій Кличко на Новий рік зробив киянам святковий подарунок. В костюмі Діда Мороза Кличко відкрив рух по Шулявському мосту, ремонт якого тривав ще з весни 2018 року і через що, тисячі автомобілістів щодня стояли у величезних заторах.

      На відкритті мосту мер Києва не приховував радості і задоволення. Щоправда, деякі допитливі кияни замість суперсучасних технологій спорудження мосту, якими так вихвалявся мер, побачили дещо інше.

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      Зокрема, те, що частина опорних конструкцій була встановлена не на сучасні домкрати, про які говорив Кличко. А на шматки металобрухту та обрізки дерев’яних плит. Дехто з експертів зауважив, що через такі ненадійні кріплення, вся конструкція мосту може просто обвалитися.

      Шулявський міст
      Обрізки дерев'яних плит під мостом

      Представники мерії, в свою чергу заспокоїли, що, мовляв, нічого страшного в цьому немає, адже не вперше у нас в будівництві використовуються підручні засоби. Простіше кажучи, різний мотлох, і нічого – якось вижили.

      Шулявський міст
      Тимчасові конструкції

      Але, відкриття Шулявського мосту, замість святкового настрою, має засмучувати киян ще й з інших причин. По-перше, через недолугість проєкту його реконструкції. Адже головна проблема цього шляхопроводу в тому, що споруджений він ще в радянські часи і був абсолютно незручний у використанні. Радянська влада про комфорт і зручність громадян, як відомо, дбала в останню чергу.

      Відтак, коли ви їдете цим мостом з Оболоні, ви не можете повернути ані праворуч на Святошин, ані ліворуч в центр. Для цього вам доводиться робити довжелезний об’їзд через сусідні вулиці.

      Отож, коли постало питання реконструкції цього мосту, група київських інженерів на чолі з Віктором Петруком запропонувала побудувати нормальну сучасну багаторівневу розв’язку, яка б подолала проблему постійних заторів на Шулявці, і дозволила б водіям повертати в усі можливі напрямки.

      Шулявський міст
      Сучасна багаторівнева розв’язка

      Але, проєкт розв’язки Петрука київська мерія рішуче відкинула, пославшись на те, що її спорудження занадто дороге, бо коштуватиме цілих сімсот мільйонів гривень.

      І замість цього, віддала підряд на реконструкцію мосту скандальному забудовнику Максиму Микитасю. Він пообіцяв зробити все набагато дешевше: за чотириста мільйонів гривень, щоправда, нічого не змінюючи в радянському проєкті мосту, а просто переклавши на ньому асфальт та замінивши опорні конструкції. Відтак, проблема транспортного колапсу на Шулявці ніяк би не вирішувалася.

      Максим Микитась
      Максим Микитась

      Але, як це часто буває з ініціативами мера Кличка, в підсумку кияни, не отримали ані комфорту, ані, навіть, економії коштів. Бо залучений шляхом корупційних договорняків забудовник Микитась, розібравши міст, зрештою, збільшив кошторис реконструкції до мільярда гривень. І столична мерія, навіть не намагалася оскаржити цю суму, а тихо і спокійно погодилась на це збільшення.

      Після чого, Микитась, отримавши гроші з міського бюджету, зник з ними, бо на додачу ще й отримав кримінальне провадження через оборудки із житлом для Національної гвардії.

      Відтак, в середині 2019 року, ремонт Шулявського мосту просто зупинився і київська мерія гарячково шукала способи, як відновити роботи. Зрештою, восени роботи таки відновили, а щоб кияни не обурювалися постійним транспортним колапсом навколо Шулявки і розтриньканими коштами, їм у вигляді "святкової цукерочки" мер презентував недобудований міст.

      Недобудований, оскільки сьогодні рухатися по ньому можна лише прямо, бо з’їздів з мосту досі немає і коли вони будуть побудовані – наразі не ясно. Тобто, мало того, що до реконструкції мостом було не зручно користуватися, так після реконструкції він став ще більш не зручним для автомобілістів, і обійшлося це киянам, як мінімум у 2,5 раза дорожче від обіцяного на початку.

      Шулявський міст
      Відкриття Шулявського мосту

      Як мінімум, тому що в київській мерії натякнули, що викинутий на реконструкцію мосту мільярд – це, напевне, сума не остаточна. Бо, не виключено, що для будівництва з’їздів доведеться збільшити кошторис ще на п’ятсот мільйонів гривень.

      Я думаю, цьому мало хто вже здивований. Завищувати бюджети до захмарних обсягів – це давно вже в стилі київської мерії.

      Адже всі пам’ятають, як влітку відкривався так званий скляний міст Кличка. Бюджет якого зріс у 2,5 раза від початкової суми. І на його спорудження мерія продовжувала виділяти десятки мільйонів гривень, навіть вже після його офіційного відкриття.

      Міст Кличка
      Міст Кличка

      Буквально нещодавно, в грудні місяці КМДА виділила ще півтора мільйона гривень на додаткові роботи по облаштуванню цього мосту. На якому, як ви пам’ятаєте, були постійно якісь негаразди, то зі скляною підлогою, то з іншими фрагментами.

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      Тому, наостанок, не зайвим буде нагадати, що не кожна людина в костюмі Діда Мороза несе вам радість та веселощі. Інколи, хтось перевдягається в цього казкового персонажа заради того, щоб забити вам баки і витягти з вас ще більше грошей.

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини політики Новини України Право на правду Відеоблоги Віталій Кличко КМДА Шулявський міст
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