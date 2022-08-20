Інформацію про вибухи повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Вони пролунали в місті о 03:03 20 серпня.

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