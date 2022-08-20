Інформацію про вибухи повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Вони пролунали в місті о 03:03 20 серпня.
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росіяни знову атакували Миколаїв
Повітряну тривогу оголосили у більшості східних областях Україна. Під час тривоги вибухи пролунали в Миколаєві.
Інформацію про вибухи повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Вони пролунали в місті о 03:03 20 серпня.
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