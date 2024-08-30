Відтак, шанувальники дізналися, як закохані люблять проводити вільний час вдвох. Відомо, що пара зустрічається вже близько року.

Вас також може зацікавити Маша Кондратенко вперше розсекретила, чому видавала себе за Klavdia Petrivna

Водночас лише тепер Нікітіна виставила миле відео, де показала бойфренда. На кадрах видно, як хлопець бере Катерину на руки та дуркує з нею.

Завжди так, коли кажу ну давай знімемо щось,

– зізналася знаменитість.

Крім того, артистка показала, як вони тренуються разом з коханим. Вона зізналася, що дуже любить ходити в спортзал з бойфрендом.



Катерина Нікітіна тренується з коханим / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, днями також стало відомо, що акторка Анастасія Нестеренко, відома за ролями у популярних серіалах "Новенька" та "Кріпосна", вийшла заміж за Костянтина Темляка, актора, який наразі служить у Збройних силах. Пара обмінялася обітницями на церемонії, що відбулася у Харкові.