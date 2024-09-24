Однак згодом у МЗС України розповіли, що нічого не знають про нову посаду Аліни Гросу. У заяві, зокрема, йдеться, що вона "не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах в системі органів дипломатичної служби України з виконання дипломатичних або консульських функцій". Проєкт "Детектора медіа" "Антоніна" провів власне розслідування, аби розібратися у ситуації.

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Як виявилося, представницею української культури у Нью-Йорку Аліну Гросу проголосила така собі пані Dr. Сіма Каретна. Це та сама Голова з дипломатичних відносин між Америкою та іншими країнами ООН. У резюме жінки зазначено, що вона завершила навчання у Long Island University School of Nursing, Brooklyn, NY. А про її посаду можна знайти на сайті недержавної громадської організації "100 впливових жінок".

Dr. Сіма Каретна / Фото "Антоніна"

Варто зауважити, що Сіма Каретна повідомила Аліні Гросу, що та представлятиме українську культуру через музику у колі мера Нью-Йорка. Ба більше, вона заявила, що, окрім співачки, тоді ще зустрілася з російським актором Романом Полянським та назвала їх парою. Проєкт "Антоніна" також дізнався, що та ж сама Сіма Каретна прославляє й російську культуру, адже з'являлася у компанії російського композитора Ігоря Крутого. Вона, крім того, підтримала конкурс, який організовувало російськомовне радіо у Нью-Йорку, що підтримує російський медіахолдинг. Жінка ще й з'являлася на російському пропагандистському каналі RTVI.

Сіма Каретна й Ігор Крутоголов / Скриншот проєкту "Антоніна"

Скандал з призначенням Аліни Гросу

Проєкт "Антоніна" звернувся за коментарем до Сіми Каретної щодо ситуації з Аліною Гросу. Вона заявила, що співачку не було призначено представницею української культури. Гросу буде репрезентувати її у Нью-Йорку. Каретна до того ж розповіла, що знайома з Аліною давно.

Як вже згадувалося раніше, на званому вечорі у Нью-Йорку Аліна Гросу була у компанії російського актора Романа Полянського. Ймовірно, співачка знову перебуває з ним у стосунках. Раніше пара розходилася.

Аліна Гросу, Роман Полянський, Сіма Каретна / Фото з інстаграму

Нагадаємо, що якось Аліна Гросу натякала, що її чоловік іноземець. Однак одразу зрозумів українську мову, як заявляла співачка. Схоже, другим чоловіком артистки став росіянин, чия країна кожного дня намагається знищити нашу державу. Сама Гросу поки всю цю ситуацію ніяк не коментує.