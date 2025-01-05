Співачка народилась у Києві. З дитинства займалась творчістю, у музичній школі навчалась грати на фортепіано, флейті та гітарі. Згодом вступила до Київського музичного училища ім. Глієра. Як Приходько стала популярною у Росії, як змінила свої погляди та де живе зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

До теми Її "Жоржини" стали трендом у тіктоці: де зараз Наталія Бучинська

Співоча кар'єра та Євробачення

У 15 років Анастасія брала участь у кастингу, де шукали учасниць до складу гурту "ВІА Гра", однак до колективу її не запросили. Пізніше була учасницею російської версії "Фабрики зірок", де здобула перемогу. Після перемоги підписала контракт із продюсером Констянтином Меладзе та навіть записала дуетну пісню з Валерієм Меладзе під назвою "Безответно".

У 2009 році вирушила представляти Росію на пісенному конкурсі Євробачення. Там вона посіла 11 сходинку у загальному рейтингу.

Anastasia Prikhodko – Mamo (Russia): дивіться відео онлайн

Згодом пройшла у півфінал українського Нацвідбору на Євробачення-2016.

Анастасія Приходько – I am Free now (Євробачення 2016): дивіться відео онлайн

У часи Євромайдану, Приходько розповідала, що щодня там буває. У грудні 2014 року виконавиця презентувала пісню та відеороботу "Герої не вмирають", яку присвятила українським бійцям.

Анастасія Приходько та Микита Рубченко – "Герої не вмирають": дивіться відео онлайн

Під час презентації кліпу вона сказала, що відмовляється від усіх російських нагород.

"Я відмовилася від усіх російських нагород. Якщо у когось ще і були якісь сумніви, сподіваюся їх більше немає і не буде. Хочу, дуже хочу, щоб ці "нагороди" принесли користь. Допомогли нашим бійцям-солдатам і добровольцям, а вата нехай обурюється: "Доки! Руssкіе нагороди будуть бандерівцям допомагати!". Мені на них начхати! Мені головне, щоб наші герої повернулися додому... Слава Україні!", – заявила Приходько.

Два рази Анастасія пробувалась у політиці, але її намагання не принесли бажаного результату й вона віддала перевагу творчості.

Співачка з 2014 року їздила на фронт і виступала для захисників, однак в умовах повномасштабного вторгнення припинила це робити, заявивши, що боїться.

Зараз не їжджу. Зустрічаюся з військовими. Запрошували під Бахмут поїхати, але чесно можу сказати, я боюся. Боюся за дітей. Кому вони потрібні будуть, за це боюся,

– сказала Анастасія.

Особисте життя

4 вересня цього року співачка відзначила 11 років спільного життя зі своїм чоловіком Олександром. На честь цієї події пара вирішила вдруге обвінчатись.

Ми святкуємо 11 років разом…Сталеве весілля! Дякую друзям, які стали свідками наших нових обіцянок у храмі! Була надзвичайна служба в храмі, яку провів отець Іоанн,

– зазначила артистка.

Крім того, цього року минуло 5 років з того моменту, як пара дала обітницю перед Богом.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Артистка та її коханий виховують трьох дітей – Нану від першого шлюбу Приходько, і двох синів – Гордія та Луку.

Також співачку запитували про те, чому її чоловік не воює. На це вона відповіла, що Олександр є багатодітним батьком.

Він багатодітний батько. Зараз, як є, ми в рамках закону... Якщо буде такий закон, я, мабуть, тоді зможу відповісти. Поки що я не знаю,

– розповіла Приходько.

Крім того, Анастасія ділилась, що не хоче жити ніде, крім України, й дуже сподівається, що нам вдасться досягти якнайшвидшої перемоги.

Анастасія Приходько з дітьми / Фото з інстаграму співачки

Де зараз і чим займається Анастасія Приходько

Артистка живе в Україні та продовжує виступати. У 2022 році Приходько запитали, що вона буде робити зі своїми російськомовними піснями на що вона відповіла, що "не буде за щось трястись".

Нащо мені старе перекладати? Будуймо нове. Я з радістю їх співати не буду. Нащо вони мені треба? Це історія, яка була тоді. Усе, закрили тему, йдемо далі будувати нову державу, новий український простір, нову українську культуру, співати нові українські пісні,

– завзято заявила Анастасія Приходько.

Крім того, виконавиця часто критикує зірок, які втекли за кордон, а також не оминає зрадників, які будували кар'єру в Україні, а після початку повномасштабної війни обрали сторону країни-агресорки.

Нещодавно Анастасія Приходько нібито планувала провести концерт у Молдові, але скасувала його. На автобусних зупинках у столиці Молдови почали з'являтися плакати та афіші з написом "Ні ЄС" румунською та російською мовами. Ці заклики з'явилися напередодні референдуму у Молдові, де визначали майбутнє країни та можливий вступ до ЄС.

Афіша з Приходько / Фото DFRLab

Представники співачки для Point.md прокоментували скандал та повідомили, що концерт скасувала сама Анастасія Приходько – це було її рішення.

"Влада Молдови не забороняла концерт. Це було особисте рішення Анастасії. Концерт був запланований на 6 жовтня в Кишиневі, і Анастасія до нього готувалася. На жаль, наразі ми не можемо надати додаткові подробиці. Пізніше ми зробимо офіційну заяву з цього приводу", – повідомила команда зірки.

На початку листопада артистка дала останні концерти у межах туру "Любила".

У грудні Анастасія Приходько дала інтерв'ю, що викликало резонанс у суспільстві. Адже співачка гостро висловилась про мовне питання, підтримала російськомовних українців та повторила деякі наративи пропагандистів. Крім того, артистка заявила, що Євробачення для України під час війни не потрібне.