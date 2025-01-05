Днями стало відомо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт нарешті досягли угоди про розлучення. Юридичні процеси тривали вісім років. На кінофестивалі акторка була у хорошому настрої, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Голлівудська зірка вийшла на червону доріжку в елегантній чорній сукні до підлоги. Свій образ вона доповнила коштовностями від Фреда Лейтона та перснем з чорного дерева від Antonia Miletto. Анджеліна Джолі також взула чорні туфлі на підборах, зробила зачіску та макіяж, які гармонійно поєднувалися з луком.

19-річна Захара для заходу обрала довгу білу мереживну сукню без рукавів. Дівчина доповнила свій образ прикрасами, зробила красиву зачіску та макіяж. Інших дітей Джолі на кінофестивалі не було.

Анджеліна Джолі з дочкою Захарою на кінофестивалі в Палм-Спрінгз / Фото Getty Images

Що відомо про сім'ю Джолі та Пітта