Днями стало відомо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт нарешті досягли угоди про розлучення. Юридичні процеси тривали вісім років. На кінофестивалі акторка була у хорошому настрої, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Голлівудська зірка вийшла на червону доріжку в елегантній чорній сукні до підлоги. Свій образ вона доповнила коштовностями від Фреда Лейтона та перснем з чорного дерева від Antonia Miletto. Анджеліна Джолі також взула чорні туфлі на підборах, зробила зачіску та макіяж, які гармонійно поєднувалися з луком.
19-річна Захара для заходу обрала довгу білу мереживну сукню без рукавів. Дівчина доповнила свій образ прикрасами, зробила красиву зачіску та макіяж. Інших дітей Джолі на кінофестивалі не було.
Анджеліна Джолі з дочкою Захарою на кінофестивалі в Палм-Спрінгз / Фото Getty Images
Що відомо про сім'ю Джолі та Пітта
- Нагадаємо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт мають трьох біологічних дітей: доньку Шайлу та близнюків Нокса і Вів'єн, а також трьох усиновлених: синів Медокса та Пакса і дочку Захару.
- Коли актори розійшлися, Захара, Шайло та Вів’єн відмовилися від прізвища батька. Кажуть, що Медокс і Пакс не спілкуються з ним. Основну опіку над дітьми отримала Джолі, а її ексчоловік може бачитися з ними.
- Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Пітом у 2016 році після двох років шлюбу, звинувативши його у фізичному насильстві. У 2019 році їх офіційно розлучили, але питання щодо опіки над дітьми та розподілу майна залишалися відкритими.