Днями стало відомо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт нарешті досягли угоди про розлучення. Юридичні процеси тривали вісім років. На кінофестивалі акторка була у хорошому настрої, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Теж цікаво Після камінг-ауту: зірка "П'ятої хвилі" Хлоя Грейс Морец натякнула на заручини

Голлівудська зірка вийшла на червону доріжку в елегантній чорній сукні до підлоги. Свій образ вона доповнила коштовностями від Фреда Лейтона та перснем з чорного дерева від Antonia Miletto. Анджеліна Джолі також взула чорні туфлі на підборах, зробила зачіску та макіяж, які гармонійно поєднувалися з луком.

19-річна Захара для заходу обрала довгу білу мереживну сукню без рукавів. Дівчина доповнила свій образ прикрасами, зробила красиву зачіску та макіяж. Інших дітей Джолі на кінофестивалі не було.

Анджеліна Джолі та її донька Захара Анджеліна Джолі з дочкою Захарою на кінофестивалі в Палм-Спрінгз / Фото Getty Images

Що відомо про сім'ю Джолі та Пітта

  • Нагадаємо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт мають трьох біологічних дітей: доньку Шайлу та близнюків Нокса і Вів'єн, а також трьох усиновлених: синів Медокса та Пакса і дочку Захару.
  • Коли актори розійшлися, Захара, Шайло та Вів’єн відмовилися від прізвища батька. Кажуть, що Медокс і Пакс не спілкуються з ним. Основну опіку над дітьми отримала Джолі, а її ексчоловік може бачитися з ними.
  • Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Пітом у 2016 році після двох років шлюбу, звинувативши його у фізичному насильстві. У 2019 році їх офіційно розлучили, але питання щодо опіки над дітьми та розподілу майна залишалися відкритими.