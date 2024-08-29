На тлі першого концерту у "Палаці спорту" з артисткою бажає співпрацювати все більше її зіркових колег. Так, днями вона випустила спільну з гуртом TVORCHI пісню "Орбіти", у кліпі до якої вперше засвітила своє обличчя.

Цікаво Ви к*нчені, – Дантес вилаяв колег, які розсекречують ім'я Klavdia Petrivna

Тепер про інкогніто-виконавицю у своїх соцмережах заговорила Саліванчук. Вона опублікувала відео, де використала ремікс пісні "Знайди мене", яка належить Klavdia Petrivna. На кадрах Анна показалася у великому червоному капелюсі з бахромою. Так, вона надихнулася вбранням загадкової співачки, яка вже з'явилася у схожому образі на своєму першому інтерв'ю.

Водночас Саліванчук постала у червоному боді з вирізом на декольте. Свій аутфіт вона довершила сріблястими туфлями та червоними рукавичками.

Ну, все не маю сили вже мовчати й тягнути до 30 серпня,

– натякнула Анна на перший сольний концерт Klavdia Petrivna.

Шанувальники акторки відзначили схожість її образу зі співачкою та висловили йому захват.

"Вау, яка красунечка. Українська врода українського народу. Талановита і чарівна";

"Неймовірно красива, талановита, чарівна, сильна, щаслива леді";

"Клавдія Петрівна, це ти?";

"Нарешті всі дізналися хто вона, Клавдія Петрівна".

Нагадаємо, 30 та 31 серпня артистка дасть два концерти у київському "Палаці спорту". Новина про перший живий виступ співачки викликала шалений ажіотаж – усі квитки були розкуплені за 9 днів. Згодом виконавиця анонсувала додатковий концерт.