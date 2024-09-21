Після цього хлопців вирішили відзначити, тому запросили на зустріч з Кирилом Будановим. Гроші з донатів гурт Badstreet boys передав на надводні бойові дрони, аби вони працювали по російському флоту, розповів Тимошенко у подкасті "Гуртом та вщент", який він веде разом з волонтером Сергієм Притулою.

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Антон поділився, що учасники Badstreet boys п'ять днів думали, як відбудеться зустріч, що вдягнути. Разом з ними на нагородженні також були гурт Latexfauna і співачка Даніела Заюшкіна з Vivienne Mort.

Він (Кирило Буданов – Show 24) дуже веселий зайшов, зі всіма привітався. Був навіть, мені здалося, бадьоріший, ніж зазвичай на інтерв'ю,

– розповів Антон Тимошенко.

Антон Тимошенко розповів про зустріч з Будановим: дивіться відео онлайн

Тимошенко також поділився, як Badstreet boys перероблювали пісню Брітні Спірс Baby One More Time. Стендап-комік зізнався, що гурт узгоджував текст з ГУР. Зокрема, забрали слова про операцію, якою займалася СБУ. Тому учасники гурту переписували текст, аби адаптувати його саме під операції української розвідки.

Антон Тимошенко, крім того, зізнався, що він був в шоці, коли отримував нагороду від Кирила Олексійовича Буданова. Йому здавалося, що все відбувалося, як в мультику.

Нагадаємо, що учасниками гурту Badstreet boy є співак Володимир Дантес та українські гумористи: Антон Тимошенко, Василь Байдак, Слава Кедр, Олег Свищ.