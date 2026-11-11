Не дотримався вимог суду: батька Меган Маркл повторно заарештували у Флориді

Через порушення умов звільнення Томаса Маркла повторно заарештували у Флориді. Про це повідомило видання People.

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Батька герцогині Сассекської затримали 6 листопада за підозрою у зберіганні дитячої порнографії. Під час судового засідання, яке відбулося того ж дня в місті Тампа, Томас Маркл не визнав ні своєї провини, ні невинуватості. Згодом суд дозволив йому вийти на волю до початку розгляду справи, але зобов'язав носити електронний браслет на щиколотці. Після цього чоловік повернувся до будинку для літніх людей Maravida Senior Living у місті Лейкленд, штат Флорида, де проживав.

Однак уже 10 листопада батько Меган Маркл порушив цю умову: близько 1:45 ночі він самовільно зняв електронний браслет. Після цього Томаса Маркла повторно затримали. О 18:11 його доправили до в'язниці округу Пінеллас, а невдовзі правоохоронці оприлюднили фото, зроблене під час оформлення арешту.

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Повторний арешт, який відбувся у вівторок, 10 листопада, стався після повідомлень у жовтні про те, що в будинку Томаса Маркла на Філіппінах могли зберігатися "сотні, якщо не тисячі" зображень сексуального насильства над дітьми. Про це правоохоронцям повідомив його син Томас Маркл-молодший.

На тлі скандалу навколо батька Меган Маркл увага прикута і до самої герцогині Сассекської. Так, 10 листопада вона вперше з'явилася на публіці після арешту Томаса Маркла.