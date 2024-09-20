Тепер співак розповів, що наразі відомо про його брата. Про це він заговорив в інтерв'ю для видання "Фокус".

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Артист розповів, що Сергій разом з іншими людьми намагалися підтримувати безпеку в Куп'янську після відходу поліції та міської адміністрації. Так, коли російські солдати увійшли до міста і почали затримувати людей, серед них був і брат музиканта.

Коли почалася окупація Куп'янська, він був один із тих людей, які виходили на акції опору. Після того як поліція та адміністрація міста покинула його, певна група людей, і серед них мій брат, вирішили, що тепер стежитимуть за безпекою міста. Я не знаю, якщо чесно, чому саме і в який момент його забрали, а головне – за що і чому саме він. З того, що знаю, що російські військові зайшли в місто і забирали чоловіків. Мого брата також, і більше він не повернувся,

– поділився Антон.

Він додав, що Сергій класифікується як полонений, але фактично вважається зниклим безвісти.

На превеликий жаль, ми не знаємо про його місцеперебування. Він усе ще вважається полоненим, перебуває в російському полоні. Але, фактично, він безвісти зниклий. Наскільки мені відомо, поки що про нього жодної інформації. Це важка і складна ситуація для нашої родини. Поки що не зрозуміло, як до неї ставитися. Це дуже важко, але ми не втрачаємо віру і сподіваємося на його повернення рано чи пізно,

– підкреслив співак.

Зауважимо, також днями Антон Савлєпов висловився про розлучення з дружиною, яка підтримала Росію у війні з Україною.