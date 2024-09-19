Колишнє подружжя тривалий час зберігало мовчання щодо конкретних причин їхнього розрив. Як наслідок, в мережі з'явилися припущення щодо впливу різних політичних поглядів на стосунки Ірини та Антона. Тепер Савлєпов відреагував на ці чутки.

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Зокрема, він підтвердив, що політичні розбіжності були фактором розлучення, але уточнив, що вони не стали основною причиною розриву.

Наші стосунки були більш багатосторонні. І політика там займала десяту частину. Але так, наші політичні погляди розбіглися. Це факт. Ми по різні боки. Але розійшлися офіційно ми з інших причин,

– зазначив виконавець.

Зауважимо, в нещодавньому інтерв'ю російським ЗМІ Ірина Горбачова, висловила свою підтримку війні, що триває в Україні. Горбачова заявила, що активно допомагає біженцям з ЛНР, ДНР, Маріуполя та Києва. Крім того, вона заявила про сильну прихильність до Росії.

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