Вони не знають, чи зможе він дожити до свого 70-річчя. Деталі про переживання близьких Брюса повідомило видання In Touch Weekly, з посиланням на власні джерела.

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Так, люди з оточення Вілліса кажуть, що його самопочуття сильно погіршилося.

Хвороба прогресувала настільки, що його родина хвилюється, що в них може не залишитися багато часу з Брюсом. Вони запитують, чи доживе він до свого 70-річчя,

– зазначив інсайдер.

Що цікаво, донька Брюса Вілліса напередодні теж коментувала здоров'я тата. Талулла під час інтерв'ю заявила, що стан її батька стабільний. До того ж голлівудського актора нещодавно помітили на прогулянці.

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Ця рідкісна форма хвороби вражає насамперед лобові та скроневі частки мозку, що призводить до значних змін у поведінці та спілкуванні.

Британська національна служба охорони здоров'я повідомляє, що люди з таким діагнозом часто стикаються з серйозними проблемами у спілкуванні та емоційній регуляції. З розвитком хвороби симптоми можуть включати зниження швидкості рухів, м'язову ригідність і втрату контролю над різними фізичними функціями.