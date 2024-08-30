Так, на фестивалі вперше звучала сирену. Вона синхронізована з іншими сигналами повітряної тривоги, які лунають в українських містах.

Не пропустіть "Не маємо права забувати": зірки щемливо згадали про загиблих героїв у День пам'яті захисників

Організатори Burning Man запевнили, що учасники фестивалю відчули напругу, з якою українці постійно живуть. Завдяки сприянню медіаплатформи Ukrainian Witness та технічної підтримки заходу сирена звучатиме тоді, коли в Україні лунатиме сигнал повітряної тривоги. Так, учасники фестивалю зрозуміють, що війна досі триває.

Сирена – це реалії війни. Для багатьох учасників фестивалю цей досвід став глибоким потрясінням, адже вони змогли на собі відчути ту тривогу й напругу, з якою українці стикаються щодня. Митці створили таку атмосферу, де відвідувачі Burning Man опинилися в подібній ситуації, як мільйони українців, коли війна стає частиною повсякденного життя,

– зауважили організатори Burning Man.

На фестивалі Burning Man лунає сирена: дивіться відео онлайн

Авторами українського проєкту I'm Fine є митець Олексій Сай та засновник Ukrainian Witness Віталій Дейнега. Розміри інсталяції – 32 метри в довжину, 7 метрів у висоту. Водночас вага композиції сягає понад 10 тонн.

Нагадаємо, фестиваль Burning Man щорічно охоплює близько 80 тисяч учасників з усього світу. Цього року він проходитиме з 25 серпня до 2 вересня.