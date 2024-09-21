Також Дарія розсекретила, яке саме весілля хоче. Про це вона розповіла під час знімань розважального шоу "Хто зверху".
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Так, як виявилося, Петрожицька не мріє про гучне святкування. Дату весілля з партнером вони поки не обрали, бо через війну в Україні важко щось планувати.
Якщо перемога буде найближчим часом, то й весілля буде скоро. А наразі, на мою думку, це не на часі. Взагалі, хочу скромне святкування, мені не треба пишного весілля. До того ж у моєму житті один раз це вже було. Просто щоб поряд були коханий, сім'я та друзі,
– зазначила акторка.
Для довідки! Дар'я Петрожицька 5 років прожила у шлюбі з колегою по кіно Петром Петрожицьким, але згодом вони розлучилися.
Що відомо про нареченого Дарії Петрожицької
- Акторка заручена з Олексієм, який родом з Харкова, але останні десять років проживає в Німеччині та має німецьке громадянство.
- Олексій зробив пропозицію коханій під час літнього відпочинку в Італії у 2023 році.
- Попри стосунки на відстані, пара постійно шукає можливості провести час разом. Зокрема, вони подорожують. Наприклад, нещодавно, за словами Петрожицької, відвідали Будапешт.