Також Дарія розсекретила, яке саме весілля хоче. Про це вона розповіла під час знімань розважального шоу "Хто зверху".

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Так, як виявилося, Петрожицька не мріє про гучне святкування. Дату весілля з партнером вони поки не обрали, бо через війну в Україні важко щось планувати.

Якщо перемога буде найближчим часом, то й весілля буде скоро. А наразі, на мою думку, це не на часі. Взагалі, хочу скромне святкування, мені не треба пишного весілля. До того ж у моєму житті один раз це вже було. Просто щоб поряд були коханий, сім'я та друзі,

– зазначила акторка.

Для довідки! Дар'я Петрожицька 5 років прожила у шлюбі з колегою по кіно Петром Петрожицьким, але згодом вони розлучилися.

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