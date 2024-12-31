Серед учасниць проєкту – Даша Астаф'єва, Даша Квіткова, Вікторія Маремуха та інші знаменитості. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку CHER'17.

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Так, у фотопроєкті зірки приміряли святкові вбрання, що нагадують їхні дитячі карнавальні костюми. Даша Астаф'єва, Настя Гонцул, Таня Самбурська, Настя Єлисєєва та засновниця бренду Таня Парфільєва постали в образах сніжинок. Даша Квіткова з'явилася в оксамитовому сарафані, Сабіна Мусіна втілила образ Мальвіни, Вікторія Маремуха приміряла сукню принцеси, а блогерка Вікель – костюм Червоної шапочки.

Новий рік – ідеальний час для подорожей у дитинство,

– зазначили в CHER'17.

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Зауважимо, напередодні новорічних свят Наталка Карпа, Анатолій Анатоліч та інші знаменитості ексклюзивно для Show 24 поділилися історіями про курйози на новорічних корпоративах. Про найкумедніші історії читайте в матеріалі.