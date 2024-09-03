Керували процесом хореограф Даніїл Демехін і режисер й креативний продюсер шоу Євген Кот. Діти готували групові виступи, а судді звертали увагу не тільки на вокальні здібності, а й на вміння рухатись і проявляти креативність.

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Від так, співачки TAYANNA, Michelle Andrade, композитор Євген Хмара, музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова та сонграйтер Євген Тріплов оцінювали юні таланти та їхні старання.

Список учасників Нацвідбору, які потрапили до десятки найкращих:

Анастасія Бєлібова. 13 років, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область;

Ангеліна Глогусь. 12 років, м. Тернопіль;

Марія Близнюк. 9 років, м. Мукачево, Закарпатська область;

Анна Дойна (Anna Doyna). 14 років, м. Київ;

Злата Іванів. 10 років, м. Одеса;

Вероніка Коган. 11 років, Харківська область;

Iлля Коновченко (ILKO). 12 років, родом з Харкова;

Артем Котенко. 12 років, м. Охтирка, Сумська область;

Софія Нерсесян. 8 років, м. Київ;

Всеволод Скрима. 12 років, Запорізька область.

Уже цієї неділі вийде наступний випуск програми "Щоденники Дитячого Євробачення", де учасники мають пройти останнє випробування – живий виступ під акомпанемент. У результаті, 6 дітей пройдуть далі й боротимуться за право представляти Україну на пісенному шоу.

Фінал Нацвідбору, який пройде у вересні цього року у телевізійному форматі, проводитимуть співачка Анна Трінчер і незмінний голос і ведучий Євробачення Тімур Мірошниченко. Переможця обиратимуть судді та глядачі. А саме Дитяче Євробачення пройде в іспанській столиці – Мадрид.