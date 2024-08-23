Зірки розійшлися ще 26 квітня 2024 року. Однак, заяву про розлучення Джей Ло подала до Верховного суду округу Лос-Анджелес лише 20 серпня.

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У документі виконавиця пояснила причину розриву з актором. Дженніфер зазначила, що саме через "нездоланні розбіжності" з Беном вирішила розлучитися. Водночас співачка поверне собі дівоче прізвище Лінн Лопес та відмовиться від родового імені ексчоловіка – Аффлек.

Артистка не вимагатиме виплати аліментів від Бена, а натомість пропонуватиме йому поділити спільне майно. Однак, виконавиця не поділилася, як саме відбуватиметься процес.

Точний характер та обсяг активів та зобов'язань наразі позивачу невідомий. Позивач залишає за собою право внести зміни до цього клопотання, коли це буде з'ясовано,

– написано в заяві.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек мали одружитися у вересні 2003 року, але заручини довелося скасувати, оскільки зірки розірвали стосунки. Однак, вже у 2022 році відбулося возз'єднання пари. Тоді співачка й актор відновили роман та офіційно одружилися.

Втім, на початку 2024 року в мережі заговорили про ймовірні проблеми у стосунках подружжя. Зірки почали з'являтися на публіці окремо та перестали жити разом, за словами джерел, наближених до Дженніфер і Бена.