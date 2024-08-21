Чутки про те, що ексзакохані готують документи для розриву шлюбу з'явилися ще на початку серпня. Заяву про розлучення Джей Ло подала до Верховного суду округу Лос-Анджелес 20 серпня. Причину такого рішення американської зірки наразі не розголошують.

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Рівно 2 роки тому – 20 серпня 2022 року шанувальники голлівудської пари раділи весіллю, яке відбулося після відновлення стосунків, що тривали 18 років тому. Про проблеми в подружжі чутки були вже давно, а тепер відомо, що пара "Бенніфер" таки розпалась.

Їхня історія почалася ще у 2000-х, у вересні 2003 року Дженніфер та Бек мали одружитися, але в січні 2004 вирішили розірвати стосунки. Через 18 років після цього закохані знову зійшлися, але й ці стосунки тривали недовго.

Чутки про проблеми в їхньому шлюбі з'явилися після того, як акторка прийшла на Met Gala без коханого. Наразі невідомо, що саме трапилося між закоханими, але серед можливих причин розриву може бути надмірний контроль Лопес над Аффлеком.

Процес розлучення ускладнює питання розподілу майна. За інформацією інсайдерів, артистка планує відсудити половину спільних статків, вважаючи на те, що вклала більше коштів у цей шлюб.