Дженніфер Лопес показалася на кінофестивалі в Торонто на червоній доріжці. Там презентували фільм "Нестримний".

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Це перша публічна поява артистки після того, як вона подала на розлучення з Беном Аффлеком. Дженніфер Лопес вразила відвертим вбранням, у якому з'явилась перед публікою.

Вона одягнула сріблясту сукню у стилі диско з розрізами та чорними оксамитовими бантами від Tamara Ralph. Зірка доповнила вбрання сріблястим клатчем і туфлями на високих підборах.



Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес



Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

Бен Аффлек теж є одним з продюсерів фільму, однак він не з'явився на показі.

Знаменитості щоразу частіше одягають яскраві образи після розлучень. Принцеса Діана була однією з перших таких зірок. Вона одягнула відверту сукню й перейшла межу королівського протоколу після розлучення з принцом Чарльзом. Це вбрання тоді назвали "сукнею помсти".