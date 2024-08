Дженніфер народилася в Бронксі, районі Нью-Йорку, де панує злочинність. Вона виросла в родині виховательки дитсадка та бізнесмена. Протягом 12 років дівчинка вчилася у католицькій школі, де почала мріяти про кар'єру співачки й акторки. Про кар'єру, особисте життя та зовнішні зміни Лопес – читайте на Show24.

Шлях до слави

У 1991 році Дженніфер дебютувала у серіалі "У яскравих барвах", де зіграла танцівницю. А вже через деякий час вразила глядача появою у стрічці "Моя родина", де постала у ролі мексиканської матері. Про Лопес почали говорити після знімань у фільмі "Селена". Там вона зіграла головну роль, за яку була номінована на "Золотий глобус".

З того часу кар'єра акторки пішла тільки вгору. Вона з'явилася у великій кількості кінострічок, серед яких: "Поїзд з грошима", "Джек", "Кров і вино", "Анаконда", "Поворот", "Поза полем зору", "Весільний переполох", "Дім", "Якщо свекруха – монстр", "Почни спочатку", "Стриптизерки" та інших.

Паралельно Лопес розвивала і кар'єру співачки, про яку мріяла з дитинства. У 1999 році вона дебютувала з альбомом On the 6, а згодом випустила платівку J.Lo. Що цікаво, вони одразу займали верхні позиції в чарті Billboard і перебували там протягом тижнів. Завдяки цим альбомам вона здобула світове визнання та авторитет в шоубізнесі.

Водночас співачка полюбляє експериментувати з творчістю. Так, у 2007 році Джей Ло презентувала іспанськомовну платівку Como Ama una Mujer, яку високо оцінили прихильники. Після цього артистка вирішила повернутися до стилю r'n'b та випустити англомовний альбом Brave. Згодом вона запрем'єрила платівку "Love?", який побив рекорди переглядів в ютубі, а у 2014-му – "A.K.A.".

Більшість синглів Лопес очолювали американські та британські чарти, не залишаючи іншим артистам навіть шансів здобути першу ланку. Її фанбаза почала збільшуватися з шаленою швидкістю, а прем'єри нових альбомів називали гучним поверненням на світову сцену.

У 2024 році Дженніфер презентувала платівку This Is Me… Now, натхненну відновленим шлюбом з голлівудським актором Беном Аффлеком. Альбом присвячений темі кохання й прочиняє завісу особистого життя співачки. This Is Me… Now очолила чарти Billboard та зайняла високі ланки у світових рейтингах.

Особисте життя

У Джей Ло завжди було багато залицяльників, серед яких відомі виконавці, спортсмени та інші холостяки. Вперше під вінець співачка пішла у 28 років. Тоді її серце заполонив офіціант і модель Охані Ноа. Втім, їхній шлюб протривав недовго – лише 11 місяців.

У вересні 2001 року співачка вийшла заміж вдруге. Її обранцем став хореограф Кріс Джадд. Однак, менше ніж за рік подружжя розлучилося.

Як згодом виявиться, під час шлюбу з танцівником Дженніфер познайомилася з актором Беном Аффлеком – коханням її усього життя. Зірки швидко закохалися одне в одного та не могли стримувати почуттів на публіці. Прихильники пари прозвали їх "Бенніфер" та продовжували зачаровуватися їхньому коханню. У 2002 році Аффлек освідчився коханій, і пара почала планувати гучне весілля, однак святкування несподівано скасували, а потім зірки розійшлися. Попри розрив, актор і співачка протягом багатьох років підтримували дружні стосунки.



Джей Ло та Бен Аффлек у 2002 році / Фото Getty Images

У 2004 році акторка вийшла заміж за співака Марка Ентоні. Цей шлюб став для Джей Ло найдовшим, ба більше – зірка завагітніла. Вона народила чоловіку двійнят – хлопчика і дівчинку. Однак через 7 років подружнього життя пара розлучилася.

Після третього розлучення акторка зустрічалася з танцівником Каспером Смартом, репером Дрейком та бейсболістом Алексом Родрігесом, який навіть їй освідчився. А вже у 2022 році світ був приголомшений новиною – Джей Ло і Бен Аффлек одружилися.

Втім, друга спроба побудувати щасливе сімейне життя виявилася невдалою. 20 серпня 2024 року, у 2-гу річницю весілля з актором, артистка офіційно подала заяву на розлучення. Причиною розриву Дженніфер назвала – "нездоланні розбіжності".

Дженніфер Лопес сьогодні

На початку 2024 року співачка виступила на відкритті розкішного готелю One&Only One Za'abeel в Дубаї, де були присутні росіяни-путіністи. Однак, артистка від початку вторгнення висловлювала підтримку Україні та з'являлася на гала-вечорах, отримані кошти з яких спрямовувалися на допомогу українцям. До того ж Джей Ло заборонила росіянам переглядати свої кліпи на платформі YouTube. Що цікаво, у 2024 році українська режисерка Таня Муіньо зняла для Лопес кліп.

Згодом Дженніфер і Бен Аффлек з'явилися на прем'єрі фільму артистки "Це я…зараз: Історія кохання".

А на початку червня вона несподівано скасувала тури This is Me…Now" у США та Канаді. Саме тоді почали ширитися чутки про розрив Аффлека і Лопес.

Я дуже засмучена тим, що підвела вас. Знайте, будь ласка, я б не робила цього, якби не відчувала, що це необхідно. Обіцяю, що відшкодую вам це, і ми всі знову будемо разом. Я вас усіх так сильно люблю. До наступного разу,

– повідомила співачка.

Водночас у мережі почали ширитися чутки, що однією з причин скасування туру стали низькі показники продажу квитків. Лопес планувала виступати на стадіонах і не хотіла змінювати їх на менші майданчики. Втім, Дженніфер це ніяк не прокоментувала.