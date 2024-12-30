Британський монарх поділився, що дуже засмутився, коли дізнався про смерть Джиммі Картера. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм королівської родини.
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Він був відданим державним службовцем і присвятив своє життя просування миру та прав людини. Його відданість і скромність надихнули багатьох, і я з великою любов'ю згадую його візит до Сполученого Королівська в 1977 році,
– написав король Чарльз III.
Король Великобританії додав, що його молитви та думки зараз з родиною 39-го президента США та американським народом.
Чарльз III вшанував пам'ять Джиммі Картера / Скриншот з інстаграму
Коротко про смерть Джиммі Картера
- Варто зазначити, що про смерть Джиммі Картера розповів його син, але причина не розголошувалася. Проте останніми роками експрезидент США лікувався від меланоми. Пухлини поширилися на мозок та печінку. У лютому 2023 року стало відомо, що він більше не лікуватиметься і буде перебувати вдома під наглядом працівників хоспісу. Колишній політик прожив найдовше з усіх американських лідерів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині Джиммі Картера та американському народові. Український лідер подякував йому за підтримку нашої держави у війні з Росією.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив 9 січня днем жалоби, у зв'язку зі смертю Картера. А Дональд Трампа зауважив, що Джиммі любив та поважаю свою країну.