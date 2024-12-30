Британський монарх поділився, що дуже засмутився, коли дізнався про смерть Джиммі Картера. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм королівської родини.

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Він був відданим державним службовцем і присвятив своє життя просування миру та прав людини. Його відданість і скромність надихнули багатьох, і я з великою любов'ю згадую його візит до Сполученого Королівська в 1977 році,

– написав король Чарльз III.

Король Великобританії додав, що його молитви та думки зараз з родиною 39-го президента США та американським народом.

Чарльз III вшанував пам'ять Джиммі Картера / Скриншот з інстаграму

Коротко про смерть Джиммі Картера