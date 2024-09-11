Мирова угода, яку підписало колишнє подружжя, конфіденційна. Однак відомо, що зірки зверталися до посередника, аби врегулювати питання з майном та опікою над спільними дітьми.

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У шлюбі Джо Джонаса і Софі Тернер народилося двоє доньок: Вілла і Дельфіна. Одній три роки, а другій – два. Раніше жінка зверталася до суду, аби дівчатка могли постійно жити у Великобританії. У ЗМІ з'являлася інформація, що співак тримав у себе закордонні паспорти доньок. Згодом колишні закохані домовилися, що будуть разом виховувати Віллу та Дельфіну, тому Тернер забрала позов на колишнього чоловіка.

Що відомо про особисте життя колишнього подружжя