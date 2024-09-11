Мирова угода, яку підписало колишнє подружжя, конфіденційна. Однак відомо, що зірки зверталися до посередника, аби врегулювати питання з майном та опікою над спільними дітьми.
Дивіться також Животик вже великий: вагітна Марго Роббі замилувала мережу новим виходом у світ
У шлюбі Джо Джонаса і Софі Тернер народилося двоє доньок: Вілла і Дельфіна. Одній три роки, а другій – два. Раніше жінка зверталася до суду, аби дівчатка могли постійно жити у Великобританії. У ЗМІ з'являлася інформація, що співак тримав у себе закордонні паспорти доньок. Згодом колишні закохані домовилися, що будуть разом виховувати Віллу та Дельфіну, тому Тернер забрала позов на колишнього чоловіка.
Що відомо про особисте життя колишнього подружжя
- Джо Джонас та Софі Тернер почали зустрічатися у 2016 році, вже наступного року пара заручилася. Перша донька з'явилася на світ у 2021 році, а друга – у 2022.
- У вересні минулого року з'явилася інформація, що зіркове подружжя збирається розлучатися. Повідомлялося, що документи подав Джонас. Потім Тернер підтвердила цю інформацію.
- Наразі Софі Тернер перебуває у стосунках з британським аристократом Перегріном Пірсоном. А от Джо Джонасу деякий час приписували роман з акторкою Стормі Брі.