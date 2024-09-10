Зіркове подружжя прийшло на показ фільму "Моя стара дупа". Річ у тім, що чоловік та дружина є продюсерами нової комедії. Ймовірно, тому вони не могли пропустити таку подію.

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На показ комедії "Моя стара дупа" Марго Роббі одягла сіру довгу сукню з невеличким вирізом, яка вдало підкреслює її вже досить великий животик. Вбрання не закриває плечі. До свого образу акторка додала літні босоніжки на підборах чорного кольору, а її руку прикрасив красивий золотий браслет.

На фото, окрім Марго Роббі та Тома Екерлі, ще можна побачити режисерку Меган Парк та акторку Мейсі Стеллу, яка виконала у фільмі одну з головних ролей. Остання, до слова, обрала на захід плаття від Simone Rocha. Воно з'явилося у новій весняній колекції та оздоблене живими квітами під прозорою тканиною.

Показ фільму "Моя стара дупа" / Фото Getty Images

Нагадаємо, про те, що Марго Роббі вагітна, стало відомо у липні цього року. Батьком майбутнього малюка став кінопродюсер Том Екерлі, з яким акторка познайомилася у 2013 році. Одружилися вони у 2016 році.