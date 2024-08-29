Днями про поповнення в родині оголосила співачка Джамала. В артистки з'явилося цуценя породи мальтіпу, на ім'я Кофі.

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Тепер Михайло познайомив підписників з песиком – американським голим тер'єром, якого звати Ґеник Іринович. Хома показав фото собаки, який вбраний у вишиванку чорно-блакитного кольору. На кадрі артист, одягнений у чорну сорочку, щиро усміхається та тримає песика в руках.

Для довідки! Американський голий тер'єр – порода собак, яка виведена з безшерстих щурячих тер'єрів. Песики відомі своєю доброзичливістю, енергійністю та неконфліктністю.

Співак зміг замилувати кадрами з домашнім улюбленцем своїх прихильників.

"Такий чудний";

"На кенгуру схожий";

"Ідеальний дует";

"Новий друг Дзідзьо";

"Класний пес, потішив нас";

"Який гарний! Обожнюю цю породу!";

"З першого погляду був схожий на кенгурятко".

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Михайло Хома перестав з'являтися на телеекранах розважальних шоу та відійшов від несерйозного репертуару. Також артист став рідко давати інтерв'ю. Втім, артист разом із Юрієм Горбуновим та Олександром Пономарьовим влаштовував благодійні заходи, на яких вони збирали гроші на ЗСУ.