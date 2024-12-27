Поки прихильники романтичного шоу чекають на новий випуск, команда розповіла про образи учасниць на фінал. Дівчата обрали сукні від відомих українських брендів, пише 24 Канал з посиланням на сайт СТБ.

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У фінальному епізоді глядачі побачать Інну Бєлєнь у розкішній сукні від бренду Gasanova. Її створила дизайнерка Ельвіра Гасанова. Витончений фасон та блакитний колір вдало підкреслюють характер волонтерки, а акуратні деталі – природну грацію учасниці. Ця сукня – про легкість, елегантність та невимушеність.

Інна Бєлєнь / Фото з сайту СТБ

Анастасія Юзьвак з'явиться у неймовірній сукні з останньої колекції бренду the COAT, який заснувала дизайнерка Катя Сільченко. Вона – вишнево-бордового відтінку, який передає впевненість і силу тарологині.

Анастасія Юзьвак / Фото з сайту СТБ

Стилістка проєкту "Холостяк" Ілона Листопад розповіла, що сукні Інни та Анастасії оздоблені паєтками, але вони мають різні кольори та світлові акценти. Такий контраст підкреслює те, наскільки різні цьогорічні фіналістки. До речі, у волоссі дівчат будуть прикраси у вигляді цвіту терену, які створив скульптор Олександр Швидкий.

Олександр Терен на фіналі буде у костюмі, який розробила Ельвіра Гасанова за індивідуальним ескізом. А Швидкий виготовив металеву брошку у вигляді гілочки терену, яка буде на піджаку головного героя. Скульптор створив прикрасу за ескізом стиліста найромантичнішого шоу країни Юрія Вариводи.

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