Зокрема, він розповів про своїх дітей. Також шоумен поділився секретами щасливого 30-річного шлюбу з дружиною.

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Так, Ігор Кондратюк зазначив, що його найстарший син розлучився під час великої війни. Онуків у продюсера поки немає, проте є дві собаки.

Полі 20 років, Дані – 26 років, Сергію – 37 років. Старший син під час війни розлучився, дітей нема. У мене немає онуків, дві собаки є. Ми з дружиною зрозуміли, що хочемо чи не хочемо – це не має значення, бо ми нічого не можемо зробити,

– сказав продюсер.

Він додав, що для щасливого подружнього життя дуже важливими є любов, повага і терпіння. Саме на цьому будується його шлюб з коханою.

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Зауважимо, напередодні Ігор Кондратюк висловив свою думку щодо майбутнього артистів, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення. Серед них – Потап та Винник. На його думку, Олег має більше шансів на успішне повернення, бо "наш народ любить пробачати всім і все".