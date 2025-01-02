У сторіс модель показалася на концерті, де виступали російські артисти. Схоже, вона не соромилася розважатися з ними, поки Росія продовжувала атакувати Україну, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Жосан.

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У своєму інстаграмі Карина Жосан вирішила поділитися з підписниками "яскравими моментами своєї новорічної ночі". Переможниця "Міс Україна Всесвіт 2018" зазначила, що провела новорічний вечір "в компанії улюблених артистів та пісень". Так, у сторіс модель засвітилося чимало відомих росіян:

Севіль Валієва – нова солістка гурту Artik & Asti;

Співачка Нюша, яка є у списку "Миротворця";

Співак Єгор Крід, який замовчує війну Росії проти України;

Співак Тіматі, який підтримує путінський режим та війну.

Ведучою новорічного концерту була Марина Кравець – акторка російського Comedy Club.

Карина Жосан відсвяткувала Новий рік з росіянами: дивіться відео

На інстаграм-сторінку Карини Жосан підписано майже два мільйони людей. На таку величезну аудиторію вона не соромиться показувати, як "тусила" в компанії російських артистів, поки на Україну продовжують летіти ракети та безпілотники, поки на фронті гинуть українські захисники, поки російська армія вбиває цивільних людей. На опублікованих відео модель танцює, підспівує "улюблені" пісні, усміхається та веселиться.

Що відомо про Карину Жосан та її позицію