На щастя, сім'я артистки на той момент перебувала за містом. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Полякової.
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В інстаграм-сторіс Оля Полякова опублікувала світлину з наслідками обстрілу Києва у перший день нового року.
Мій будинок об'єднаний з тим, в який прилетіло. Ми були за містом, на щастя. Співчуття загиблій,
– написала співачка.
Оля Полякова про атаку на Київ 1 січня 2025 року / Скриншот ТСН
Що відомо про обстріл Києва 1 січня 2025 року
- Нагадаємо, що у новорічну ніч Росія атакувала Україну "шахедами", удар прийшовся й по Києву. Вранці вибухи пролунали у Печерському та Святошинському районах міста.
- У Печерському районі уламки впали на нежитлову забудову, загорівся дах. Крім того, повідомлялося про часткове руйнування мансардного поверху п'ятиповерхового житлового будинку та часткову руйнацію з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку. Там загорілися деякі квартири через падіння уламків.
- У Святошинському районі столиці України уламки впали на нежитлову територію, сталася пожежа. Як наслідок були пошкоджені 6 автомобілів, 2 гаражі й трамвайна колія за 100 метрів від депо.
- Руйнувань зазнала й історична будівля, зокрема маєток Лібермана, де розташована Національна спілка письменників України. Будівля була збудована у XIX столітті.