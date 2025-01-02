На щастя, сім'я артистки на той момент перебувала за містом. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Полякової.

Не пропустіть Росія вбила видатного нейробіолога Ігоря Зиму та його дружину під час ранкової атаки по Києву

В інстаграм-сторіс Оля Полякова опублікувала світлину з наслідками обстрілу Києва у перший день нового року.

Мій будинок об'єднаний з тим, в який прилетіло. Ми були за містом, на щастя. Співчуття загиблій,

– написала співачка.

Оля Полякова про атаку на Київ 1 січня 2025 року / Скриншот ТСН

Що відомо про обстріл Києва 1 січня 2025 року