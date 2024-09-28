У сім'ї Каті Осадчої свято – сьогодні, 28 вересня, її старший син від першого шлюбу святкує день народження. Іллі виповнилося 22 роки. Цією новиною ведуча й громадська діячка поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

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Катя Осадча привітала сина у теплому дописі. Вона написала, що пишається тим, як хлопець вчиться та які цілі ставить перед собою.

Ти моя гордість і натхнення ось вже 22 роки. Зараз ти вже на три роки старший за мене тоді, коли ти народився і ти досі дивуєшся, як я у твоєму віці вже мала дитину. Але я радію, що саме тоді народився ти й ми прожили таке десь однакове дорослішання. Мені здається, що і зараз ти місцями доросліший за мене, а я все ще вчуся бути дорослою мамою,

– поділилась Катя Осадча.

Ведуча опублікувала серію архівних та нових фото з Іллею, яких ще не бачили її прихильники. Це кадри з відпочинку на морі, святкування днів народжень та багато іншого.

Що відомо про старшого сина Каті Осадчої

Син Каті Осадчої раніше навчався у міжнародній школі Kyiv International School. Згодом він вступив до США – зараз Ілля вивчає штучний інтелект в University of Maryland.

Телеведуча розповідала, що після завершення навчання хлопець планує повернутися до України й розвивати кар'єру вдома.