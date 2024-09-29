Про це Джеймс Міддлтон розповів в інтерв'ю USA Today. Він прокоментував самопочуття Її Високості та підтримку від родини, яку вона отримує.

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Так, за словами Джеймса, Кейт Міддлтон поступово відновлюється.

У неї все добре. Не мені розповідати від її імені, знаєте, як у неї все відбувається. Але вона отримує всю необхідну підтримку та увагу, яка їй потрібна. І, як і в будь-якій ситуації, потрібен час, щоб це все осмислити,

– зазначив брат Її Високості.

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