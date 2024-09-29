Про це Джеймс Міддлтон розповів в інтерв'ю USA Today. Він прокоментував самопочуття Її Високості та підтримку від родини, яку вона отримує.
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Так, за словами Джеймса, Кейт Міддлтон поступово відновлюється.
У неї все добре. Не мені розповідати від її імені, знаєте, як у неї все відбувається. Але вона отримує всю необхідну підтримку та увагу, яка їй потрібна. І, як і в будь-якій ситуації, потрібен час, щоб це все осмислити,
– зазначив брат Її Високості.
Брат Кейт Міддлтон висловився про її стан: дивіться відео онлайн
Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон
- У січні принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині, після виписки з лікарні Кетрін призупинила публічні виступи, що викликало занепокоєння серед громадськості.
- У березні Міддлтон опублікувала відеозвернення, повідомивши про рак і початок хімієтерапії.
- Нещодавно принцеса закінчила курс хімії та почала відновлення своїх королівських обов'язків, взявши участь в онлайн-зустрічі, присвяченій проєкту з розвитку дитинства.
- Крім того, нещодавно Кейт побачили на публіці разом з принцом Вільямом, королем Чарльзом і королевою Каміллою.