Її Високість навіть поділилася новими кадрами. Їх опублікували на сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі.

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Так, на одній зі світлин Кетрін обіймалася з Ліз Хатон. Як відомо, 16-річна фотографка бореться з раком. Також на зустрічі з дівчинкою був присутній принц Вільям та її родина. Їхнє спільне фото також поширили в інстаграмі.

Талановита молода фотографка, чия творчість і сила надихнули нас обох. Дякуємо, що поділилася з нами своїми фотографіями та історією,

– зазначили принц Вільям та Кейт Міддлтон.

Що відомо про останні публічні появи Кейт Міддлтон

Після того, як принцеса Уельська оприлюднила відео, де повідомила про закінчення курсу хімієтерапії, вона взяла участь в онлайн-зустрічі, присвяченій одному з її проєктів. Крім того, Кейт нещодавно помітили на публіці разом з принцом Вільямом, королем Чарльзом і королевою Каміллою.